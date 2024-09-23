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У Києві знову утримується високий рівень забрудненості повітря — заявили у КМДА

09:43, 23 вересня 2024
Киян закликають утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці.
У Києві знову утримується високий рівень забрудненості повітря — заявили у КМДА
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У Києві зранку 23 вересня спостерігається погіршення стану повітря. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Киян закликають утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці.

«За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 08:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)», - йдеться у повідомленні

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

До поліпшення ситуації зі станом повітря влада рекомендує мешканцям закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та увімкнути на максимум очищувач повітря.

Нагадаємо, що 22 вересня Київ був на 7 місці міст світу з найбільш забрудненим повітрям через пожежі в області.

 

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