Обрано голову Старовижівського районного суду Волинської області

Суд очолила Оксана Хаврона.

У Старовижівському районному суді Волинської області відбулися загальні збори суддів для вирішення питання про обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це повідомляє судова установа.

Згідно з нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Шляхом таємного голосування на посаду голови Старовижівського районного суду Волинської області з 23 вересня 2024 року строком на три роки обрано суддю Хаврону Оксану Йосипівну.

Раніше ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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