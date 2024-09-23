Викривачі корупції із числа військовослужбовців можуть бути заохочені – Міноборони розробило зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ

Міноборони пропонує зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ щодо захисту військовослужбовців-викривачів корупції.

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Міноборони розробило і подало через Кабмін до Верховної Ради законопроект 12040 про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо забезпечення гарантій захисту та прав військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону «Про запобігання корупції».

Так, у статті 87-1 пропонується встановити, що військовослужбовець, який повідомив про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону «Про запобігання корупції», вчинених іншими особами, які йому стали відомі у зв’язку з проходженням військової служби (далі – викривач з числа військовослужбовців) не може бути звільнений зі служби чи змушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу.

На викривачів з числа військовослужбовців, поширюються також інші права та гарантії захисту, встановленні Законом «Про запобігання корупції».

Викривачі із числа військовослужбовців можуть бути заохочені відповідно до вимог розділу ІІ цього Статуту.

У статті 110 встановлюється, що усі військовослужбовці мають право надсилати заяви, скарги чи повідомлення або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, органу, який проводить досудове слідство, іншого державного органу та безпосередньо до НАЗК, у разі:

прийняття незаконних рішень, дій (бездіяльності) стосовно них командирами (начальниками) або іншими військовослужбовцями, порушення їх прав, законних інтересів та свобод;

незаконного покладення на них обов’язків або незаконного притягнення до відповідальності;

виявлення можливих фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону «Про запобігання корупції».

У разі якщо військовослужбовець виявив факти розкрадання чи псування військового майна, незаконного витрачання коштів, зловживання у забезпеченні військовим майном, недоліки у стані озброєння та бойової техніки чи інші факти, які заподіють шкоду Збройним Силам України, однак не містять ознак корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону «Про запобігання корупції» він повинен доповісти про це безпосередньому командирові (начальникові), а також може надіслати письмову заяву старшому командирові (начальникові) до Головнокомандувача ЗСУ включно або до органу військового управління, органу управління Служби правопорядку, органу, який проводить досудове слідство, та іншого державного органу.

Вводиться нова стаття 114-1, яка передбачає, що викривачі з числа військовослужбовців самостійно визначають, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону «Про запобігання корупції» (внутрішні, регулярні або зовнішні).

Подання повідомлень через внутрішні канали здійснюється через відкритий для цілодобового доступу Єдиний портал повідомлень викривачів та спеціальні телефонні лінії.

Подання повідомлень, які містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до вимог, визначених ч. 4 статті 53-2 Закону «Про запобігання корупції».

У статті 115-1 вказується, що вимоги до повідомлень викривачів з числа військовослужбовців, порядок та строки їх розгляду, права військовослужбовця під час розгляду повідомлення, обов’язки безпосередніх командирів (начальників), інших осіб, долучених до розгляду повідомлення, органів військового управління, Головнокомандувача Збройних Сил щодо розгляду повідомлення військовослужбовців регулюються Законом «Про запобігання корупції».

Іншими законами та нормативно-правовими актами Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства оборони, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями можуть встановлюватись особливості щодо вимог до повідомлень викривачів з числа військовослужбовців, порядку та строків їх розгляду, які не можуть зменшувати або іншим чином порушувати права та гарантії викривачів, встановлені Законом «Про запобігання корупції».

Як вказує Міноборони в пояснювальній записці, проект розроблено на виконання Державної антикорупційної програми.

Нормами діючого Дисциплінарного статуту ЗСУ таке право військовослужбовців надсилати повідомлення обмежено правом подання заяви чи скарги до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів, які провадять досудове слідство та інших державних органів лише у разі: прийняття незаконних рішень, дій (бездіяльності) стосовно них командирами (начальниками) або іншими військовослужбовцями, порушення їх прав, законних інтересів та свобод, а також незаконного покладення на них обов’язків або незаконного притягнення до відповідальності.

Крім того проектом Закону пропонується закріплення права військовослужбовців з числа викривачів, вільного обрання каналів повідомлення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міноборони 9 вересня подало через Кабмін до Верховної Ради законопроект 12022 щодо встановлення для військовослужбовців антикорупційних обмежень. Зокрема, вони будуть стосуватися використання будь-якого державного чи комунального майна або коштів в приватних інтересах, одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Також Міноборони пропонує зобов’язати військовослужбовців доповідати про наявність у них конфлікту інтересів.

Автор: Наталя Мамченко

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