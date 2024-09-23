Практика судов
  1. В Украине

Запорожье и Пенсильвания подписали соглашение о восстановлении инфраструктуры и экономическом сотрудничестве

17:24, 23 сентября 2024
Украина и Пенсильвания договорились о сотрудничестве в энергетике, обороне и аграрном секторе
Запорожье и Пенсильвания подписали соглашение о восстановлении инфраструктуры и экономическом сотрудничестве
Источник фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время визита в Соединенные Штаты Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с губернатором штата Пенсильвания Джошем Шапиро, сенатором Бобом Кейси и конгрессменом Мэттом Картрайтом. Как сообщает Офис Президента, во время встречи обсуждались возможности развития сотрудничества между Украиной и США на региональном уровне.

«Спасибо руководителям американских штатов за готовность развивать региональное сотрудничество с Украиной. Реализация совместных экономических проектов поможет восстановлению разрушенной инфраструктуры и созданию рабочих мест», - отметил Зеленский.

В ходе визита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Запорожской областной военной администрацией и штатом Пенсильвания. Соглашение предусматривает сотрудничество в сферах энергетики, аграрного сектора, цифровых технологий и обороны, что должно способствовать восстановлению Запорожской области.

Также отмечалось, что в Пенсильвании проживает более 150 тысяч украинцев и лиц украинского происхождения, а в штате находятся производственные мощности по оружию и военной технике, что является важным для Украины.

Это соглашение стало пятым, заключенным между украинскими областями и американскими штатами. Ранее подобные договоренности были подписаны между Киевщиной и штатами Вашингтон и Юта, Житомирщиной и Индианой, Черниговщиной и Миннесотой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции в Верховной Раде охарактеризовали как катастрофу

В парламенте сообщили, что размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции уже не удовлетворяет потребности судей.

Мобилизация ограниченно годных до 25 лет официально остановилась – народный депутат

Однако директива об остановке мобилизации до 25 лет не опубликована.

Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению – Гончаренко о новой директиве

Народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что новая директива позволяет мобилизацию мужчин до 50 лет, а старше – только по отдельному распоряжению.

Привлекательность профессии судьи первой инстанции с точки зрения заработной платы проигрывает даже государственному сектору – ВККС

В ВККС размышляют, как сделать отбор на должности судей судов первой инстанции привлекательным для юристов-профессионалов.

Нужно принять закон, чтобы с ростом прожиточного минимума зарплаты не росли – Минсоцполитики объяснило, почему в проекте бюджета «заморозили» прожиточный минимум

Министр соцполитики Оксана Жолнович призвала депутатов вернуться к законопроекту, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва