Запорожье и Пенсильвания подписали соглашение о восстановлении инфраструктуры и экономическом сотрудничестве

Украина и Пенсильвания договорились о сотрудничестве в энергетике, обороне и аграрном секторе

Источник фото: president.gov.ua

Во время визита в Соединенные Штаты Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с губернатором штата Пенсильвания Джошем Шапиро, сенатором Бобом Кейси и конгрессменом Мэттом Картрайтом. Как сообщает Офис Президента, во время встречи обсуждались возможности развития сотрудничества между Украиной и США на региональном уровне.

«Спасибо руководителям американских штатов за готовность развивать региональное сотрудничество с Украиной. Реализация совместных экономических проектов поможет восстановлению разрушенной инфраструктуры и созданию рабочих мест», - отметил Зеленский.

В ходе визита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Запорожской областной военной администрацией и штатом Пенсильвания. Соглашение предусматривает сотрудничество в сферах энергетики, аграрного сектора, цифровых технологий и обороны, что должно способствовать восстановлению Запорожской области.

Также отмечалось, что в Пенсильвании проживает более 150 тысяч украинцев и лиц украинского происхождения, а в штате находятся производственные мощности по оружию и военной технике, что является важным для Украины.

Это соглашение стало пятым, заключенным между украинскими областями и американскими штатами. Ранее подобные договоренности были подписаны между Киевщиной и штатами Вашингтон и Юта, Житомирщиной и Индианой, Черниговщиной и Миннесотой.

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