Депутати запитали міністра соцполітики Оксану Жолнович, чому літні люди не були вчасно евакуйовані з Сумського геріатричного пансіонату

Оксана Жолнович відповіла, які заходи Мінсоцполітики вживає, аби евакуювати соціально уразливі категорії населення з місць бойових дій.

Джерело фото: ukranews

Як відомо, 19 вересня російська авіабомба влучила у Сумський геріатричний пансіонат. Внаслідок удару поруйновані будівлі закладу, поранені 14 людей. Одна 78-річна жінка від отриманих травм померла.

Під час години запитань до Уряду у Верховній Раді 20 вересня міністру соціальної політики Оксані Жолнович поставили питання, чому літні люди не були вчасно евакуйовані.

Так, народний депутат Юлія Клименко задала міністерці питання: «Чому літні люди неходячі, лежачі не були евакуйовані з Сум? І чого чекав уряд і Міністерство соціальної політики, розраховуючи на що, що КАБи не прилетять?

Також я звертаю вашу увагу, що в Сумах залишаються дитячі будинки з грудними дітьми від 0 до 7 років. Я неодноразово зверталась до уряду, до вас, пані міністерка, до уряду, до пана Шмигаля, вивезти цих дітей. Того разу в окупації в 2022 році цих дітей ми вивозили 48 годин, 48. Скажіть, будь ласка, що ви чекаєте? Вивезіть, будь ласка, всіх лежачих і грудних дітей з Сум. Тому що, очевидно, що росіяни будуть продовжувати скидати КАБи і бомби».

На це Оксана Жолнович вказала наступне.

«Це справді дуже не просте запитання. Але нормативно ми чітко передбачили, є порядок, який передбачає релокацію всіх закладів, в яких проживають люди, зокрема, якщо вони від критичної інфраструктури 2 кілометри – обов'язково повинні бути релоковані, якщо 50 кілометрів від кордону – обов'язково повинні бути релоковані, якщо 100 кілометрів від зони бойових дій – обов'язково повинні бути релоковані.

Ми так само, як і ви, неодноразово зверталися до обласної Сумської адміністрації з вимогою перевезти ті закладі, які в рамках того порогу, це є сьогодні розпорядниками таких закладів і тими людьми, які за них повністю відповідають, є їх засновники, зокрема обласні державні адміністрації, і в нас немає повноважень на них вплинути, зобов'язавши. По тому геріатричному центру там і я була, і моя заступниця, ми навіть перелік можливих місць для релокації надали, і є відповідні звернення, але обласна адміністрація відповіла, що самі люди відмовляються, тому що вони не хочуть переміщатися. Хоча я не впевнена, що так насправді є.

Разом з тим, я просто хочу подякувати всім народним депутатам, які на вирішення цього питання надали повноваження контрольні Нацсоцслужбі, буквально два дні тому ця норма вступила в силу, і тепер ми маємо можливість складати протоколи про такі випадки, коли ми звертаємося, а просто засновники закладів не вживають ніяких дій.

І так само я буду просити підтримати внесення аналогічних змін в Закон України про державний нагляд і контроль, бо без цього неможливо буде притягати нікого до відповідальності» - вказала Оксана Жолнович.

Джерело фото: Суспільне. Суми

Автор: Наталя Мамченко

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