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Джо Байден запевнив що підтримка США України триватиме до досягнення «справедливого і тривалого миру»

18:02, 24 вересня 2024
Американський лідер застеріг, що світ не може послаблювати зусилля у підтримці України.
Джо Байден запевнив що підтримка США України триватиме до досягнення «справедливого і тривалого миру»
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Президент США Джо Байден запевнив, що Штати будуть підтримувати Україну доти, доки вона не здобуде «справедливий і тривалий мир». Про це він заявив у промові на Генеральній асамблеї ООН.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну США вирішили не стояти осторонь і спільно із союзниками та партнерами об’єдналися задля підтримки Києва.

«Хороша новина полягає в тому, що війна путіна зазнала невдачі у своїй головній меті. Він мав намір знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він хотів послабити НАТО, але Альянс – більший, сильніший, більш об’єднаний, ніж будь-коли раніше», – наголосив Байден.

Американський лідер застеріг, що світ не може послаблювати зусилля у підтримці України.

«Нині перед нами стоїть ще один вибір: чи ми збережемо нашу підтримку, аби допомогти Україні перемогти у війні та зберегти свободу? Чи відступимо і допустимо новий виток агресії та знищення цілої нації?

Я знаю свою відповідь. Ми не можемо дозволити собі «втому». Ми не можемо відвернутись. І ми не послабимо нашої підтримки України – аж доки Україна не здобуде справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН», – президент США.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні.

Як писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award.

Пізніше цього тижня Зеленський планує відвідати Вашингтон, де зустрінеться з Байденом, а також із політичними лідерами, включно з кандидатами в президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

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