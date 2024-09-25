У Зеленського відреагували на ядерні погрози путіна

Андрій Єрмак зазначив, окрім ядерного шантажу в рф більше немає нічого.

Фото: armyinform.com.ua

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував заяву російського диктатора володимира путіна щодо внесення змін до документа, який регулює умови застосування ядерної зброї.

За словами Єрмака, «окрім ядерного шантажу в рф більше немає нічого, жодних інших інструментів залякування світу».

«Ці інструменти не спрацюють», - додав він.

Раніше президент США Джо Байден запевнив, що підтримка США України триватиме до досягнення «справедливого і тривалого миру».

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