Якщо рф атакує українські АЕС, потрібно буде негайно втрутитися, — Анджей Дуда

Анджей Дуда вважає, що є ризик атак на українські атомні електростанції.

Фото: hromadske.radio

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що небезпека завдання росією ударів по українських атомних електростанціях існує. За його словами, у разі таких атак Польща повинна буде негайно втрутитися і викликати експертів, пише РАР.

Дуда зазначив, росія вже атакувала Запорізьку АЕС і непрацюючу Чорнобильську АЕС. Однак це, на щастя, не призвело до ядерної катастрофи.

«Є ризик атак на інші електростанції - Рівненську чи Хмельницьку - і ми повинні це враховувати. Якщо будуть атаки, ми повинні будемо негайно втрутитися і викликати експертів», - наголосив президент Польщі.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росія готує атаки на українські ядерні реактори, щоб від'єднати їх від системи енергопостачання. Також він говорив, що що отримав повідомлення розвідки про підготовку удару рф по АЕС, що може призвести до ядерної катастрофи.

Додамо, для атаки на українські АЕС ворог може застосувати 200-300 засобів ураження різних типів, вважають експерти.

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