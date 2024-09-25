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Заводи «Моршинської» і «Миргородської» можуть націоналізувати

21:14, 25 вересня 2024
Мінʼюст просить ВАКС конфіскувати активи російських олігархів Фрідмана, Авена, Косогова та компанії Rissa.
Заводи «Моршинської» і «Миргородської» можуть націоналізувати
Фото: minjust.gov.ua
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25 вересня Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкцій і стягнення в дохід держави низки активів, які належать російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену, Андрію Косогову та компанії Rissa Investments Limited. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра на своїй сторінці у Facebook.

«Дуже радію, адже працювала над початком підготовки позову ще під час роботи у Міністерство юстиції України. І знаю, який складний шлях пройшла команда Инни Богатих, щоб сьогоднішня подія відбулася», - написала вона.

Ірина Мудра зазначила, що осягнути масштаб проведеної роботи просто неможливо, так як «доказова база збиралася майже з застосуванням мікроскопу, щоб ніщо не вийшло за поле зору, ніяка дрібниця».

Міністерство юстиції України повідомило, що просить стягнути в дохід держави:

- 82,1086 % від загальної кількості акцій ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування»,

 - 86,2264 % частки статутного капіталу ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Сенс Діджитал», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» якими опосередковано володіють Фрідман Михайло Маратович, Авен Петро Олегович, Косогов Андрій Миколайович

- 100% від загальної кількості акцій ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи»,

- 100% частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», ДП «НОВА.КОМ»,

- 3,343445 % від загальної кількості акцій ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО», якими опосередковано володіє компанія «Rissa Investments Limited».

У Мін’юсті додали, що Фрідман, Авен та Косогов є російськими бізнесменами, засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

Компанія «Rissa Investments Limited» є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, російської федерації та Грузії, та разом з компанією «Rissa Investments Limited» утворюють Групу компаній «Боржомі».

Раніше АРМА стягнуло з рахунків офшорних компаній Фрідмана та Авена понад $18 млн.

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