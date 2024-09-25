В американському місті Санта-Марія стався вибух у будівлі суду

У місті Санта-Марія людей закликали триматися подалі від району, де знаходиться суд.

Фото: sanluisobispo.com

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У будівлі суду в американському місті Санта-Марія у Каліфорнії стався вибух. Про це повідомила представниця шерифа округу Санта-Барбара Ракель Зік у соцмережі Х.

Людям порекомендували триматися подалі від цього району.

«Місце події не вважається безпечним», - написала Зік.

Згодом Зік додала, що наразі є два повідомлення про поранення, які не становлять загрози для життя.

Також зазначається, що одну особу затримали одразу після інциденту.

Представник суду Даррел Паркер заявив, що підозрюваний перебував у будівлі суду та кинув сумку, пише sanluisobispo.com.

Фото: keyt.com

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