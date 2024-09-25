путін хоче розширити умови, за яких рф може застосувати ядерну зброю

Російський диктатор запропонував внести зміни до документа, який регулює умови застосування ядерної зброї.

Фото: glavcom.ua

Російський диктатор володимир путін хоче внести зміни в доктрину ядерного стримування рф. Про це повідомили росЗМІ.

На нараді Радбезу путін заявив, що в «оновленій редакції документа агресію проти росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на російську федерацію».

Диктатор запропонував розширити «категорію держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування».

Крім того, у документі доповнили перелік «військових загроз, для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування».

Раніше президент США Джо Байден запевнив, що підтримка США України триватиме до досягнення «справедливого і тривалого миру».

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