путин хочет расширить условия, при которых рф может применить ядерное оружие

Российский диктатор предложил внести изменения в документ, регулирующий условия применения ядерного оружия.

Фото: glavcom.ua

Российский диктатор владимир путин хочет внести изменения в доктрину ядерного сдерживания рф. Об этом сообщили росСМИ.

На совещании Совбеза Путин заявил, что в «обновленной редакции документа агрессию против россии со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на российскую федерацию».

Диктатор предложил расширить «категорию государств и военных союзов, по которым проводится ядерное сдерживание».

Кроме того, в документе дополнили перечень «военных угроз, для нейтрализации которых выполняются меры ядерного сдерживания».

Напомним, ранее президент США Джо Байден заверил, что поддержка США Украины будет продолжаться до достижения «справедливого и длительного мира».

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