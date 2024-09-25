В американском городе Санта-Мария произошел взрыв в здании суда

В здании суда в американском городе Санта-Мария в Калифорнии произошел взрыв. Об этом сообщил представитель шерифа округа Санта-Барбара Ракель Зик в соцсети Х.
Людям настоятельно рекомендуется держаться подальше от этого района.
«Место происшествия не считается безопасным», — написала Зик.
Позже Зик добавила, что сейчас есть два сообщения о ранениях, которые не представляют угрозы жизни.
Также отмечается, что один человек был задержан сразу после инцидента.
Представитель суда Даррел Паркер заявил, что подозреваемый находился в здании суда и бросил сумку, пишет sanluisobispo.com.
Фото: keyt.com
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.