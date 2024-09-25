В американском городе Санта-Мария произошел взрыв в здании суда

В городе Санта-Мария людей призвали держаться подальше от района, где находится суд.

Фото: sanluisobispo.com

В здании суда в американском городе Санта-Мария в Калифорнии произошел взрыв. Об этом сообщил представитель шерифа округа Санта-Барбара Ракель Зик в соцсети Х.

Людям настоятельно рекомендуется держаться подальше от этого района.

«Место происшествия не считается безопасным», — написала Зик.

Позже Зик добавила, что сейчас есть два сообщения о ранениях, которые не представляют угрозы жизни.

Также отмечается, что один человек был задержан сразу после инцидента.

Представитель суда Даррел Паркер заявил, что подозреваемый находился в здании суда и бросил сумку, пишет sanluisobispo.com.

Фото: keyt.com

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