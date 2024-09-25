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Заводы «Моршинской» и «Миргородской» могут национализировать

21:14, 25 сентября 2024
Минюст просит ВАКС конфисковать активы российских олигархов Фридмана, Авена, Косогова и компании Rissa.
Заводы «Моршинской» и «Миргородской» могут национализировать
Фото: minjust.gov.ua
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25 сентября Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкций и взыскании в доход государства ряда активов, принадлежащих российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену, Андрею Косогову и компании Rissa Investments Limited. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра на своей странице в Facebook.

«Очень радуюсь, ведь работала над началом подготовки иска еще во время работы в Министерство юстиции Украины. И знаю, какой сложный путь прошла команда Инны Богатых, чтобы событие произошло», - написала она.

Ирина Мудра отметила, что постичь масштаб проделанной работы просто невозможно, так как «доказательная база собиралась почти с применением микроскопа, чтобы ничто не вышло за поле зрения, никакая мелочь».

Министерство юстиции Украины сообщило, что просит взыскать в доход государства:

– 82,1086 % от общего количества акций ЧАО «Страховая компания «Альфа Страхование»,

 - 86,2264% доли уставного капитала ООО «Альфа-Лизинг Украина», ООО «Паритет Финанс», ООО «Смысл Диджитал», ООО «Универсальная лизинговая компания «АЛЬФА» которыми косвенно владеют Фридман Михаил Маратович, Авен Петр Олегович, Косогов Андрей Николаевич

– 100% от общего количества акций ЧАО «Миргородский завод минеральных вод», ЧАО «Моршинский завод минеральных вод «Оскар», ЧАО «Индустриальные и дистрибуционные системы»,

- 100% доли уставного капитала ООО «ИДС Аква Сервис», ООО «Мощность», ЧП «ИВА», ГП «НОВА.КОМ»,

- 3,343445% от общего количества акций ЧАО «Украинская отраслевая компания по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод «УКРПИВО», которыми косвенно владеет компания «Rissa Investments Limited».

В Минюсте добавили, что Фридман, Авен и Косогов являются российскими бизнесменами, учредителями и акционерами компаний, входящих в финансово инвестиционный консорциум «Альфа-Групп».

Компания «Rissa Investments Limited» является холдинговой компанией, дочерние предприятия которой осуществляют производство и дистрибуцию минеральных вод, в частности, на территории Украины, российской федерации и Грузии и вместе с компанией «Rissa Investments Limited» образуют Группу компаний «Боржоми».

Ранее АРМА взыскало со счетов оффшорных компаний Фридмана и Авена более $18 млн.

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