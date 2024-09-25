Если рф атакует украинские АЭС, нужно будет немедленно вмешаться, — Анджей Дуда

Анджей Дуда считает, что есть риск атак на украинские атомные электростанции.

Фото: hromadske.radio

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что опасность нанесения россией ударов по украинским атомным электростанциям существует. По его словам, в случае подобных атак Польша должна будет немедленно вмешаться и вызвать экспертов, пишет РАР.

Дуда отметил, что россия уже атаковала Запорожскую АЭС и неработающую Чернобыльскую АЭС. Однако это, к счастью, не привело к ядерной катастрофе.

«Есть риск атак на другие электростанции – Ровенскую или Хмельницкую – и мы должны это учитывать. Если будут атаки, мы должны будем немедленно вмешаться и вызвать экспертов», – подчеркнул президент Польши.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россия готовит атаки на украинские ядерные реакторы, чтобы отсоединить их от системы энергоснабжения. Также он говорил, что получил сообщения от разведки о подготовке удара рф по АЭС, что может привести к ядерной катастрофе.

Добавим, для атаки на украинские АЭС враг может применить 200-300 средств поражения разных типов, счаитют эксперты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.