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Спикер палаты представителей США просит Владимира Зеленского уволить посла Украины в США Маркарова за нарушение правил политической нейтральности

08:12, 26 сентября 2024
Владимира Зеленского просят уволить посла в США Оксану Маркарову, поскольку она не позаботилась о равном политическом представительстве – письмо, документ.
Спикер палаты представителей США просит Владимира Зеленского уволить посла Украины в США Маркарова за нарушение правил политической нейтральности
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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал письмо в адрес Президента Украины Владимира Зеленского с требованиями по увольнению Посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Письмо Джонсон обнародовал на своем официальном сайте и на своей странице в соцсетях Х.

«Уважаемый Президент Зеленский, я требую, чтобы Вы немедленно уволили Посла Украины в США Оксану Маркарову», – начинается заявление.

Джонсон отметил, что мотивом своего требования назвал событие во время визита Президента Украины в США – посещение им производства снарядов в Пенсильвании.

«Посол Маркарова организовала мероприятие, в рамках которого вы посетили американский производственный объект в ключевом штате, который возглавлял ведущий соратник Камалы Харрис. (На этом мероприятии) не было ни одного республиканца, потому что – намеренно – туда не пригласили ни одного республиканца. Эта поездка была очевидно партийным мероприятием, призванным помочь демократам, и безусловно стала вмешательством (украинской стороны) в избирательный процесс», – говорится в письме Майка Джонсона.

Спикер подчеркнул, что отныне «республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой честно и эффективно выполнять дипломатические функции в США», и повторил требование к Зеленскому о том, что посол Украины «должна быть немедленно уволена с должности».

Джонсон также отметил, что это не единственная его претензия к Украине, и возмутился из-за того, что «кандидаты во главе президентского списка Республиканской партии становятся мишенью для нападок в медиа со стороны должностных лиц вашего (украинского) правительства». 

В завершение письма Джонсон подчеркнул, что рассчитывает на немедленные действия Президента Зеленского.

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