Практика судов
  1. В Украине

Конфиденциальное и анонимное сообщение о коррупции – в чем разница

14:13, 12 марта 2025
Понятие анонимности и конфиденциальности имеют важные отличия, которые следует учитывать каждому, кто хочет осуществить сообщение о коррупции.
Конфиденциальное и анонимное сообщение о коррупции – в чем разница
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило разницу между конфиденциальным и анонимным сообщением о коррупции.

Согласно информации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, защита персональной информации является важной гарантией соблюдения прав разоблачителей. Сообщить о коррупции можно анонимно или указав свои данные с соблюдением конфиденциальности.

Понятия анонимности и конфиденциальности имеют важные отличия, которые следует учитывать каждому, кто хочет сделать сообщение.

Конфиденциальность разоблачителя заключается в запрете на разглашение информации о личности разоблачителя, его близких или других данных, которые могут их идентифицировать. Организация, в которую обратился разоблачитель с сообщением о коррупции, обязана обеспечить конфиденциальность указанных данных.

К конфиденциальной информации относятся:

  • фамилия, имя, отчество;
  • дата и место рождения;
  • место работы и должность;
  • место прохождения военной службы;
  • место учёбы/стажировки;
  • сведения, идентифицирующие разоблачителя как субъекта предпринимательской деятельности;
  • семейное положение;
  • адрес проживания, работы;
  • номер телефона, почтовый ящик, другие персонализированные каналы связи;
  • фото разоблачителя;
  • информация об аккаунтах разоблачителя в социальных сетях и т. д.

За разглашение таких данных предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. Однако в отдельных случаях, предусмотренных Законом «О предотвращении коррупции», раскрытие этих данных не считается нарушением.

Право на анонимность даёт возможность сообщить о коррупции без указания каких-либо персональных данных о себе. Анонимные сообщения также рассматриваются. Ключевым отличием является то, что для получения статуса разоблачителя, возможности дальнейшей защиты и получения вознаграждения человек должен раскрыть информацию о себе и предоставить доказательства того, что именно он сделал такое анонимное сообщение. Для защиты персональных данных анонимного разоблачителя после их раскрытия могут быть приняты меры безопасности, такие как обеспечение конфиденциальности сведений о личности и закрытое судебное разбирательство.

Каждый имеет право выбирать формат сообщения о коррупции в зависимости от своих мотивов, обстоятельств и предостережений. При этом важно учитывать описанные различия, чтобы избежать недоразумений и неоправданных ожиданий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

коррупция минюст НАПК Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВАКС ищет 50 помощников судей – по данным Минфина, средняя зарплата составляет 51,8 тысяч грн

В связи с увеличением количества судей Антикорсуда в ВАКС объявили, что ищут работников на 110 должностей, из которых 50 человек – помощники судей.

В конкурсе на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов останется 67 кандидатов

ВККС завершила проверку практических заданий 105 претендентов на должности судей административной специализации.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий должностной оклад для полицейских не менее 30280 грн

Верховная Рада приняла за основу законопроект о денежном обеспечении полицейских, который лежал в парламенте с января 2022 года.

Верховная Рада приняла изменения в Гражданский кодекс относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя

Закон об усилении защиты прав добросовестного приобретателя принят в целом – какие изменения будут внесены в Гражданский кодекс, ГПК, ХПК и закон о регистрации вещных прав на недвижимость.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о лишении свободы до 8 лет для членов ТЦК и ВЛК за незаконную мобилизацию

Законопроект предусматривает до 8 лет лишения свободы для членов ТЦК и ВЛК за нарушение порядка призыва, что привело к призыву гражданина, который не подлежит ему, или к незаконному освобождению гражданина от призыва.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді