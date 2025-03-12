Конфиденциальное и анонимное сообщение о коррупции – в чем разница

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило разницу между конфиденциальным и анонимным сообщением о коррупции.
Согласно информации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, защита персональной информации является важной гарантией соблюдения прав разоблачителей. Сообщить о коррупции можно анонимно или указав свои данные с соблюдением конфиденциальности.
Понятия анонимности и конфиденциальности имеют важные отличия, которые следует учитывать каждому, кто хочет сделать сообщение.
Конфиденциальность разоблачителя заключается в запрете на разглашение информации о личности разоблачителя, его близких или других данных, которые могут их идентифицировать. Организация, в которую обратился разоблачитель с сообщением о коррупции, обязана обеспечить конфиденциальность указанных данных.
К конфиденциальной информации относятся:
За разглашение таких данных предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. Однако в отдельных случаях, предусмотренных Законом «О предотвращении коррупции», раскрытие этих данных не считается нарушением.
Право на анонимность даёт возможность сообщить о коррупции без указания каких-либо персональных данных о себе. Анонимные сообщения также рассматриваются. Ключевым отличием является то, что для получения статуса разоблачителя, возможности дальнейшей защиты и получения вознаграждения человек должен раскрыть информацию о себе и предоставить доказательства того, что именно он сделал такое анонимное сообщение. Для защиты персональных данных анонимного разоблачителя после их раскрытия могут быть приняты меры безопасности, такие как обеспечение конфиденциальности сведений о личности и закрытое судебное разбирательство.
Каждый имеет право выбирать формат сообщения о коррупции в зависимости от своих мотивов, обстоятельств и предостережений. При этом важно учитывать описанные различия, чтобы избежать недоразумений и неоправданных ожиданий.
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