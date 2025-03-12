Конфиденциальное и анонимное сообщение о коррупции – в чем разница

Понятие анонимности и конфиденциальности имеют важные отличия, которые следует учитывать каждому, кто хочет осуществить сообщение о коррупции.

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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило разницу между конфиденциальным и анонимным сообщением о коррупции.

Согласно информации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, защита персональной информации является важной гарантией соблюдения прав разоблачителей. Сообщить о коррупции можно анонимно или указав свои данные с соблюдением конфиденциальности.

Понятия анонимности и конфиденциальности имеют важные отличия, которые следует учитывать каждому, кто хочет сделать сообщение.

Конфиденциальность разоблачителя заключается в запрете на разглашение информации о личности разоблачителя, его близких или других данных, которые могут их идентифицировать. Организация, в которую обратился разоблачитель с сообщением о коррупции, обязана обеспечить конфиденциальность указанных данных.

К конфиденциальной информации относятся:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

место работы и должность;

место прохождения военной службы;

место учёбы/стажировки;

сведения, идентифицирующие разоблачителя как субъекта предпринимательской деятельности;

семейное положение;

адрес проживания, работы;

номер телефона, почтовый ящик, другие персонализированные каналы связи;

фото разоблачителя;

информация об аккаунтах разоблачителя в социальных сетях и т. д.

За разглашение таких данных предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. Однако в отдельных случаях, предусмотренных Законом «О предотвращении коррупции», раскрытие этих данных не считается нарушением.

Право на анонимность даёт возможность сообщить о коррупции без указания каких-либо персональных данных о себе. Анонимные сообщения также рассматриваются. Ключевым отличием является то, что для получения статуса разоблачителя, возможности дальнейшей защиты и получения вознаграждения человек должен раскрыть информацию о себе и предоставить доказательства того, что именно он сделал такое анонимное сообщение. Для защиты персональных данных анонимного разоблачителя после их раскрытия могут быть приняты меры безопасности, такие как обеспечение конфиденциальности сведений о личности и закрытое судебное разбирательство.

Каждый имеет право выбирать формат сообщения о коррупции в зависимости от своих мотивов, обстоятельств и предостережений. При этом важно учитывать описанные различия, чтобы избежать недоразумений и неоправданных ожиданий.

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