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В Верховном Суде состоится презентация Заключения КРЕС по дисциплинарной ответственности судей

11:32, 12 марта 2025
В Верховном Суде также пройдет презентация Рекомендаций ОБСЕ по независимости правосудия и подотчетности судей.
В Верховном Суде состоится презентация Заключения КРЕС по дисциплинарной ответственности судей
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В пятницу, 14 марта, в 9:30 в помещении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда начнется круглый стол, посвященный презентации Заключения № 27 (2024) Консультативного совета европейских судей «О дисциплинарной ответственности судей» и Рекомендаций по независимости правосудия и подотчетности судей (Варшавские рекомендации) Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

«Приглашаем представителей СМИ посетить данное мероприятие. Аккредитация продлится до 16:00 13 марта 2025 года (тел.: 044 591 09 87).

Также сообщаем, что прямая трансляция круглого стола будет доступна на YouTube-канале Верховного Суда», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Консультативный совет европейских судей (КСЕС) утвердил Заключение №27 о дисциплинарной ответственности судей.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», непосредственное участие в подготовке Заключения КСЕС принимали судья Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко (представитель от Украины в КСЕС) и судья Верховного Суда, председатель Комитета Совета судей Украины по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов Егор Краснов (заместитель представителя).

Виктор Городовенко, принимавший участие также и в принятии этого Заключения КСЕС, прокомментировал «Судебно-юридической газете» детали свежего документа.

 

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