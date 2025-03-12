Какие товары и услуги за месяц подешевели — список

Годовая инфляция в Украине в феврале ускорилась, хотя есть товары, цены на которые снизились.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», в феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом исчислении, а в месячном измерении цены выросли на 0,8%. На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%, в том числе больше всего (на 3,5% и 3,4%) подорожали яйца и подсолнечное масло.

Но есть и товары с услугами, цены на которые снизились. В частности, одежда и обувь подешевели на 3,1%. Также на 0,4% подешевел сахар.

Кроме того, на 0,9% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Напомним, украинцы заметили ощутимый рост цен на отдельные продукты питания. Масло, растительное масло и овощи взлетели в цене.

Также мы писали, на сколько в феврале подорожал алкоголь и сигареты.

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