Инфляция в феврале ускорилась до 13,4 процентов — что подорожало больше всего

В НБУ отметили, что базовая инфляция по-прежнему превышала ожидания из-за дальнейшего роста затрат бизнеса.

Фото: zn.ua

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В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом измерении, а в месячном измерении цены выросли на 0,8%. Об этом сообщил НБУ со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

«Динамика потребительской инфляции была близка к траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2025 года. В то же время базовая инфляция по-прежнему превышала ожидания из-за дальнейшего роста затрат бизнеса, в частности на оплату труда», — отметили в регуляторе.

В НБУ сообщили, что сырые продукты питания подорожали на 13,0%, а базовая инфляция выросла до 12,0%. При этом подорожание переработанных продовольственных товаров в феврале ускорилось до 16,7% р/р.

Административно регулируемые цены выросли на 18,1%, а темпы роста цен на топливо составили 13,9%.

В НБУ добавили, что инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния неурожая прошлого года и увеличения производственных затрат предприятий на энергоснабжение и оплату труда.

«Однако во втором полугодии она должна вернуться на траекторию замедления благодаря принятым НБУ мерам по усилению монетарной политики и постепенному исчерпанию влияния временных факторов. Ожидается, что инфляция снизится до однозначного уровня к концу года и далее будет двигаться к целевому показателю в 5% в рамках стратегии политики», — заявили в НБУ.

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