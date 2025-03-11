Інфляція у лютому пришвидшилася до 13,4 відсотків — що подорожчало найбільше

У НБУ зазначили, що базова інфляція і надалі перевищувала очікування через подальше зростання витрат бізнесу.

Фото: zn.ua

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У лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі, а у місячному вимірі ціни зросли на 0,8%. Про це повідомив НБУ з посиланням на дані Державної служби статистики України.

«Динаміка споживчої інфляції була близькою до траєкторії прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2025 року. Водночас базова інфляція і надалі перевищувала очікування через подальше зростання витрат бізнесу, зокрема на оплату праці», - зазначили у регуляторі.

У НБУ повідомили, що сирі продукти харчування подорожчали на 13,0%, а базова інфляція зросла до 12,0%. При цьому подорожчання оброблених продовольчих товарів у лютому пришвидшилося до 16,7% р/р.

Адміністративно-регульовані ціни зросли на 18,1%, а темпи зростання цін на пальне становили 13,9%

У НБУ додали, що інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці.

«Однак у другому півріччі вона має повернутися на траєкторію сповільнення завдяки вжитим НБУ заходам з посилення монетарної політики та поступовому вичерпанню впливу тимчасових чинників. Очікується, що інфляція знизиться до однознакового рівня наприкінці року та надалі прямуватиме до цілі 5% на горизонті політики», - заявили у НБУ.

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