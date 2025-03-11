У Києві знайшли мінометну міну часів Другої світової війни, фото

У Святошинському районі виявлено мінометну міну.

Фото: ДСНС

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У Святошинському районі Києва молода пара під час прогулянки в лісі випадково натрапила на небезпечну знахідку – металевий предмет, схожий на боєприпас. Про це повідомляє ДСНС.

На місце події оперативно прибули сапери. Після обстеження території фахівці підтвердили, що це мінометна міна калібру 50 мм, яка залишилася ще з часів Другої світової війни.

Боєприпас було обережно вилучено та транспортувано на спеціальний майданчик для подальшого знищення.

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