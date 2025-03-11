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У Києві двох чоловіків засудили до 9 років в’язниці за розбійний напад на матір полоненого військового

22:54, 11 березня 2025
Жінка назбирала майже 400 тисяч гривень, а сусіди з хостелу напали на неї, почали душити та відібрали гроші.
У Києві двох чоловіків засудили до 9 років в’язниці за розбійний напад на матір полоненого військового
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У Києві суд виніс вирок двом чоловікам, які скоїли розбійний напад на матір полоненого військового. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурор у суді довів, що обвинувачені, дізнавшись, що жінка, яка мешкала та працювала у хостелі, де вони жили, назбирала майже 400 тисяч гривень. Це гроші, яка вона отримувала у зв’язку з тим, що її син-військовослужбовець перебував у російському полоні. Того дня постраждала хотіла віднести зібрану суму у банк, втім сусіди напали на неї, почали душити та відібрали гроші.

Нападники не встигли витрати її заощадження, а сховали у ванній кімнаті. Правоохоронці гроші знайшли та повернули матері військового.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва судом оголошено вирок двом мешканцям столичного хостелу, які скоїли розбійний напад на матір полоненого військового (ч. 4 ст. 187 КК України).

Чоловіків засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набуття вироком законної сили обвинувачені перебуватимуть під вартою.    

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