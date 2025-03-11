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Дівчат треба зі школи готувати до захисту Батьківщини – радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор’єва

17:21, 11 березня 2025
На думку радниці ЗСУ з гендерних питань, дівчат варто готувати до цього ще зі школи, зокрема проводити уроки тактичної медицини та вчити управляти дронами.
Дівчат треба зі школи готувати до захисту Батьківщини – радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор’єва
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Кожна українська жінка має бути готовою захищати свою Батьківщину. Про це заявила радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор’єва в етері «Українського радіо», цитує її Громадське.

На думку радниці з гендерних питань, дівчат варто готувати до цього ще зі школи, зокрема проводити уроки тактичної медицини та вчити управляти дронами.

Однак Оксана Григор’єва вважає, що під час війни не варто мобілізовувати жінок, особливо, коли ще «достатньо чоловіків, які ховаються під спідницями».

«Усі закидають про те, що права та обов’язки мають бути однаковими, бо це записано в Конституції. Однак у нас є закон про материнство та дитинство», — зауважила посадовця.

Крім того, Григор’єва звернула увагу, що українські жінки раніше не були включені в систему військової підготовки та досі не підлягають призову.

«І зараз, у період війни, я вважаю, що ми не маємо мобілізувати жінок, тим паче в нас достатньо чоловіків, які можуть бути мобілізованими, щоб вони не ховалися під спідницями жінок», — сказала радниця з гендерних питань.

Нагадаємо, в ЗСУ призначили радницю з гендерних питань. Нею стала громадська діячка, колишня радниця з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор’єва.

Автор: Наталя Мамченко

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ЗСУ військова служба школа

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Дівчат треба зі школи готувати до захисту Батьківщини – радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор’єва

На думку радниці ЗСУ з гендерних питань, дівчат варто готувати до цього ще зі школи, зокрема проводити уроки тактичної медицини та вчити управляти дронами.

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