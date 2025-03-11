Девушек нужно из школы готовить к защите Родины – советница по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева

По мнению советницы ВСУ по гендерным вопросам, девушек следует готовить к этому еще со школы, в частности, проводить уроки тактической медицины и учить управлять дронами.

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Каждая украинская женщина должна быть готова защищать свою Родину. Об этом заявила советница по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева в эфире Украинского радио, цитирует ее Общественное.

По мнению советницы по гендерным вопросам, девушек следует готовить к этому еще со школы, в частности, проводить уроки тактической медицины и учить управлять дронами.

Однако Оксана Григорьева считает, что во время войны не стоит мобилизовывать женщин, особенно когда еще «достаточно мужчин, которые прячутся под юбками».

«Все упрекают в том, что права и обязанности должны быть одинаковыми, потому что это записано в Конституции. Однако у нас есть закон о материнстве и детстве», — отметила чиновник.

Кроме того, Григорьева обратила внимание, что украинские женщины ранее не были включены в систему военной подготовки и до сих пор не подлежат призыву.

«И сейчас, в период войны, я считаю, что мы не должны мобилизовать женщин, тем более, у нас достаточно мужчин, которые могут быть мобилизованными, чтобы они не прятались под юбками женщин», — сказала советница по гендерным вопросам.

Напомним, в ВСУ назначили советницу по гендерным вопросам. Ею стала общественная деятельница, бывшая советница по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ Оксана Григорьева.

Автор: Наталя Мамченко

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