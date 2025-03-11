Google интегрирует AI в Gmail – события можно создавать прямо из письма

Gmail упростил планирование – ИИ поможет добавить события в календарь.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Google представила новую функцию для Gmail, которая позволяет добавлять события в Google Calendar непосредственно из электронного письма. Инструмент использует искусственный интеллект Gemini, который анализирует содержание письма и предлагает кнопку «Добавить в календарь», если содержимое содержит информацию о запланированном событии.

Нажав на кнопку, пользователь увидит боковую панель в Gmail для подтверждения добавления события в календарь. Сейчас функция доступна только на английском языке и не добавляет других приглашенных автоматически.

Кнопка не будет появляться в письмах, из которых уже было удалено событие, например, при бронировании ресторанов, билетов на поезд или концерт.

Функцию постепенно внедряют для пользователей веб-версии Gmail с тарифными планами Business, Enterprise, Gemini Education, Education Premium и Google One AI Premium. Полное развертывание запланировано до середины апреля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.