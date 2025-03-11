Практика судов
  1. В мире

Google интегрирует AI в Gmail – события можно создавать прямо из письма

21:51, 11 марта 2025
Gmail упростил планирование – ИИ поможет добавить события в календарь.
Google интегрирует AI в Gmail – события можно создавать прямо из письма
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Google представила новую функцию для Gmail, которая позволяет добавлять события в Google Calendar непосредственно из электронного письма. Инструмент использует искусственный интеллект Gemini, который анализирует содержание письма и предлагает кнопку «Добавить в календарь», если содержимое содержит информацию о запланированном событии.

Нажав на кнопку, пользователь увидит боковую панель в Gmail для подтверждения добавления события в календарь. Сейчас функция доступна только на английском языке и не добавляет других приглашенных автоматически.

Кнопка не будет появляться в письмах, из которых уже было удалено событие, например, при бронировании ресторанов, билетов на поезд или концерт.

Функцию постепенно внедряют для пользователей веб-версии Gmail с тарифными планами Business, Enterprise, Gemini Education, Education Premium и Google One AI Premium. Полное развертывание запланировано до середины апреля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Google ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина готова сделать шаг и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня по всей линии фронта – Владимир Зеленский

Владимир Зеленский указал, что Украина воспринимает предложение временного прекращения огня по всей линии фронта, и США должны убедить Россию сделать это.

США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в сфере безопасности Украине – заявление по итогам встречи делегаций США и Украины

В свою очередь, Украина готова принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня – совместное заявление по итогам встречи делегаций в Джидде.

Украина готова принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня – совместное заявление по итогам встречи делегаций

Этот режим прекращения огня может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения РФ – совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.

ВККС утвердит результаты экзамена кандидатов в апелляционные суды административной специализации 12 марта

Также будут определены результаты практического задания 105 кандидатов на 67 должностей судей апелляционных административных судов.

Штрафы от ТЦК можно будет оплатить в Резерв+ – Катерина Черногоренко объяснила, когда заработает новый сервис от Минобороны

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко объяснила, что после принятия закона заработает новая сервисная услуга, по которой можно будет оплатить штраф от ТЦК в приложении Резерв+.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради