Google інтегрує AI у Gmail – події можна створювати прямо з листа

Gmail спростив планування – ШІ допоможе додати події до календаря.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Google представила нову функцію для Gmail, яка дозволяє додавати події до Google Calendar безпосередньо з електронного листа. Інструмент використовує штучний інтелект Gemini, який аналізує зміст листа та пропонує кнопку «Додати до календаря», якщо вміст містить інформацію про заплановану подію.

Натиснувши на кнопку, користувач побачить бічну панель у Gmail для підтвердження додавання події до календаря. Наразі функція доступна лише англійською мовою та не додає інших запрошених автоматично.

Кнопка не з’являтиметься у листах, з яких уже була вилучена подія, наприклад, при бронюванні ресторанів, квитків на потяг чи концерт.

Функцію поступово впроваджують для користувачів вебверсії Gmail із тарифними планами Business, Enterprise, Gemini Education, Education Premium та Google One AI Premium. Повне розгортання заплановано до середини квітня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.