Рада закріпила межі міста Ромни Сумської області

Депутати прийняли постанову про зміну і встановлення меж міста Ромни Роменського району Сумської області

На фото: Роменська міська рада

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Верховна Рада 11 березня прийняла постанову №10227 про зміну і встановлення меж міста Ромни Роменського району Сумської області.

Народні депутати змінили межі міста Ромни, збільшивши територію міста на 1164,4 га земель та затвердили територію міста загальною площею 4357,3722 га відповідно до проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Ромни Сумської області.

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови, це дозволить фактично та юридично закріпити межу міста «для створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів».

Зазначається, що сьогодні межі міста Ромни потребують юридичного закріплення відповідно до сучасних потреб, тому є необхідність упорядкування адміністративно-територіального устрою відповідного населеного пункту, фактичного та юридичного закріплення меж міста Ромни Роменського району Сумської області.

Нагадаємо, Рада закріпила межі міста Пустомити Львівської області.

Також парламент затвердив межі міста Бурштин на Івано-Франківщині.

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