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Apple готує найграндіозніше оновлення для iPhone, iPad і Mac

17:06, 11 березня 2025
Apple готує зміни в дизайні iOS та macOS, натхненням для яких виступила операційна система visionOS.
Apple готує найграндіозніше оновлення для iPhone, iPad і Mac
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Apple працює над одним із найбільших оновлень програмного забезпечення в своїй історії. Очікується, що воно кардинально змінить дизайн iOS 19, iPadOS 19 (кодова назва «Luck») та macOS 16 («Cheer»), зробивши їх більш уніфікованими та візуально схожими. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел, Apple оновить іконки, меню, додатки, вікна та кнопки, а також спростить навігацію. Частина змін базується на елементах інтерфейсу visionOS – операційної системи для гарнітури Vision Pro.

Розробники Apple намагаються зробити перехід між пристроями більш комфортним, зменшивши відмінності між iOS, macOS та iPadOS. Однак компанія не планує об'єднувати операційні системи в одну, як це зробили деякі конкуренти.

Оновлення офіційно представлять на конференції WWDC у червні, а реліз відбудеться восени. Це стане найбільшим редизайном macOS з часів Big Sur (2020) та наймасштабнішим оновленням iOS з моменту iOS 7 (2013).

Apple не коментує зміни, але експерти вважають, що вони покликані відновити інтерес до продуктів компанії після спаду продажів iPhone у святковий сезон.

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