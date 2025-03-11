Apple готовит самое грандиозное обновление для iPhone, iPad и Mac

Apple готовит изменения в дизайне iOS и macOS, вдохновением для которых выступила операционная система visionOS.

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Apple работает над одним из крупнейших обновлений программного обеспечения в своей истории. Ожидается, что оно кардинально изменит дизайн iOS 19, iPadOS 19 (кодовое название «Luck») и macOS 16 («Cheer»), сделав их более унифицированными и визуально похожими. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, Apple обновит иконки, меню, приложения, окна и кнопки, а также упростит навигацию. Часть изменений базируется на элементах интерфейса visionOS - операционной системы для гарнитуры Vision Pro.

Разработчики Apple пытаются сделать переход между устройствами более комфортным, уменьшив различия между iOS, macOS и iPadOS. Однако компания не планирует объединять операционные системы в одну, как это сделали некоторые конкуренты.

Обновление официально представят на конференции WWDC в июне, а релиз состоится осенью. Это станет крупнейшим редизайном macOS со времен Big Sur (2020) и самым масштабным обновлением iOS с момента iOS 7 (2013).

Apple не комментирует изменения, но эксперты считают, что они призваны восстановить интерес к продуктам компании после спада продаж iPhone в праздничный сезон.

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