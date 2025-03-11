Рада закрепила границы города Ромны Сумской области

Депутаты приняли постановление об изменении и установлении границ города Ромны Роменского района Сумской области

На фото: Роменский городской совет

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Верховная Рада 11 марта приняла постановление №10227 об изменении и установлении границ города Ромны Роменского района Сумской области.

Народные депутаты изменили черты города Ромны, увеличив территорию города на 1164,4 га земель и утвердили территорию города общей площадью 4357,3722 га в соответствии с проектом землеустройства по установлению (изменению) границ города Ромны Сумской области.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, это позволит фактически и юридически закрепить городскую черту «для создания полноценной жизненной среды и благоприятных условий территориального развития города, обеспечения эффективного использования потенциала территорий с сохранением их природных ландшафтов и историко-культурной ценности, с учетом интересов владельцев земельных участков и земельных участков».

Отмечается, что сегодня границы города Ромны нуждаются в юридическом закреплении в соответствии с современными потребностями, поэтому есть необходимость упорядочения административно-территориального устройства соответствующего населенного пункта, фактического и юридического закрепления границ города Ромны Роменского района Сумской области.

Напомним, Рада закрепила границы города Пустомыты Львовской области.

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