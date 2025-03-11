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В Киеве двое мужчин приговорены к 9 годам тюрьмы за разбойное нападение на мать пленного военнослужащего

22:54, 11 марта 2025
Женщина насобирала почти 400 тысяч гривен, а соседи по хостелу напали на нее, начали душить и отобрали деньги.
В Киеве двое мужчин приговорены к 9 годам тюрьмы за разбойное нападение на мать пленного военнослужащего
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В Киеве суд вынес приговор двум мужчинам, совершившим разбойное нападение на мать пленного военнослужащего. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокурор в суде доказал, что обвиняемые, узнав, что женщина, проживавшая и работавшая в хостеле, где они жили, насобирала почти 400 тысяч гривен. Это деньги, которые она получала в связи с тем, что ее сын-военнослужащий находился в российском плену. В тот день пострадавшая хотела отнести сумму в банк, впрочем, соседи напали на нее, начали душить и отобрали деньги.

Нападавшие не успели издержки ее сбережения, а спрятали в ванной. Правоохранители деньги обнаружили и вернули матери военного.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева судом объявлен приговор двум жителям столичного хостела, совершившим разбойное нападение на мать пленного военного (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Мужчины приговорены к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу обвиняемые будут находиться под стражей.

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