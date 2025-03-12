Які товари та послуги за місяць подешевшали — перелік

Річна інфляція в Україні в лютому прискорилася, хоча є товари, ціни на які зменшилися.

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Як писала «Судово-юридична газета», у лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі, а у місячному вимірі ціни зросли на 0,8%. На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%, зокрема найбільше (на 3,5% та 3,4%) подорожчали яйця та соняшникова олія.

Але є і товари з послугами, ціни на які заменшилися. Зокрема, одяг і взуття подешевшали на 3,1%. Також на 0,4% подешевшав цукор.

Крім цього, на 0,9% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Нагадаємо, українці помітили суттєве зростання цін на окремі продукти харчування. Масло, олія та овочі злетіли в ціні.

Також ми писали, на скільки в лютому подорожчав алкоголь та цигарки.

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