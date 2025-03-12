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У Верховному Суді відбудеться презентація Висновку КРЄС щодо дисциплінарної відповідальності суддів

11:32, 12 березня 2025
У Верховному Суді також відбудеться презентація Рекомендацій ОБСЄ щодо незалежності судочинства та підзвітності суддів.
У Верховному Суді відбудеться презентація Висновку КРЄС щодо дисциплінарної відповідальності суддів
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У п’ятницю, 14 березня, о 9:30 у приміщенні Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду розпочнеться круглий стіл, присвячений презентації Висновку № 27 (2024) Консультативної ради європейських суддів «Про дисциплінарну відповідальність суддів» і Рекомендацій щодо незалежності судочинства та підзвітності суддів (Варшавські рекомендації) Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини.

«Запрошуємо представників медіа відвідати зазначений захід. Акредитація триватиме до 16:00 13 березня 2025 року (тел.: 044 591 09 87).

Також повідомляємо, що пряма трансляція круглого столу буде доступна на ютуб-каналі Верховного Суду», - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Консультативна рада європейських суддів (КРЄС) затвердила Висновок № 27 про дисциплінарну відповідальність суддів. 

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», безпосередню участь у підготовці Висновку КРЄС брали суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко (представник від України у КРЄС) та суддя Верховного Суду, голова Комітету Ради суддів України з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів Єгор Краснов (заступник представника).

Віктор Городовенко, який брав участь також і у прийнятті цього Висновку КРЄС, раніше прокоментував «Судово-юридичній газеті» деталі свіжого документу.

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