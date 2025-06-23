У Чорному морі знайшов скарб, — наречений Лесі Нікітюк відреагував на хейт через Rolls-Royce, на якому приїхав до пологового

Дмитро Бабчук повідомив, що Rolls-Royce нібито вже виставлено на продаж.

Фото: Леся Нікітюк/Інстаграм

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Нареченого української ведучої Лесі Нікітюк, військовослужбовця Дмитро Бабчука атакували хейтери у соцмережах. Це сталося через те, що він приїхав забирати її з пологового будинку з новонародженим сином на Rolls-Royce

Дмитро Бабчук відреагував на критику та дав відповідь у іронічній формі в Інстаграм.

"Як я заробив на Ролс? Якось в Чорному морі знайшов я скарб. Здав його та придбав авто. Тому якщо хочеш жити, як у Христа за пазухою, тобі потрібно бути як мінімум водолазом, спеціалістом, та професіоналом, а що б ним стати ти можеш приєднатись до нас в підрозділ. А ще, якщо тобі 18−24 років, ти підпишеш в нас контракт і не помреш на першому завданні й не підеш на дно моря годувати риб, то отримаєш один мільйон гривень", - написав Бабчук.

Окремо він заявив, що авто нібито вже виставлено на продаж:"Америка. Не битий, не фарбований, один раз заїжджав у пологовий".

Нагадаємо, що днями Леся Нікітюк стала мамою. Дмитро Бабчук приїхав забирати Нікітюк з пологового будинку на седані Rolls-Royce Ghost.

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