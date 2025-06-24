Навчальна відпустка: чи надається під час простою

Держпраці підкреслила, що запровадження простою на підприємстві не може бути підставою для відмови працівникові в наданні оплачуваної навчальної відпустки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, чи можна надавати працівнику навчальну відпустку під час простою.

Зазначається, що працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів відповідно до вимог ст. 14 Закону України «Про відпустки». Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки відповідно до ст. 15 Закону України «Про відпустки».

Підставами для надання такої відпустки є заява працівника та довідка-виклик навчального закладу. Відповідно до ст. 34 КЗпП простій це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Підприємство, установа зобов’язані надавати працівникові навчальну відпустку саме в той час, який визначив навчальний заклад. Ненадання відпустки у цей час не може бути обґрунтовано виробничою необхідністю.

Введення простою не може бути підставою для відмови працівникові в наданні оплачуваної навчальної відпустки.

Відповідно до вимог ст. 217 КЗпП, на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням (ст. 211, 213, 216 КЗпП), за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.