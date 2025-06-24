Дональд Трамп закликав Ізраїль «не скидати бомби» на Іран

Трамп звинуватив обидві країни в порушенні режиму припинення вогню та пригрозив наслідками у разі нових атак.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що й Ізраїль, і Іран порушили режим припинення вогню.

Він зазначив, що «незадоволений» обома країнами, особливо — Ізраїлем, передає Reuters.

Трамп попередив Ізраїль, щоб той більше не скидав бомби на Іран, інакше це буде порушенням режиму припинення вогню, який він намагається встановити між двома країнами.

Відповідне повідомлення Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social незадовго після того, як залишив Білий дім і вирушив на саміт НАТО в Гаазі.

«Ізраїль. Не скидайте ці бомби. Якщо ви це зробите — це буде серйозним порушенням. Поверніть своїх пілотів додому негайно!» — написав Трамп.

Під час спілкування з журналістами перед вильотом на саміт НАТО в Гаазі Трамп заявив, що Ізраїль «відкрив вогонь» одразу після того, як погодився на угоду.

Він також додав, що ядерних можливостей Ірану більше не існує.

Раніше Ізраїль офіційно підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню, однак дії Ірану порушили домовленості, зробивши це перемир’я одним із найкоротших в історії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що перемир’я між Ізраїлем та Іраном набуло чинності, і закликав сторони дотримуватися режиму припинення вогню. Нагадаємо, Трамп привітав планету з тим, що настав час для миру.

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