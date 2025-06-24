Трамп привітав планету з тим, що настав час для миру

Трамп закликав до миру в усьому світі.

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Президент США Дональд Трамп привітав світ зі встановленням миру на всій планеті. Про це він написав на своїй соціальній платформі Truth Social.

«Вітаю весь світ! Настав час миру», — заявив Трамп у своєму повідомленні.

Нагадаємо, в попередньому дописі Трамп назвав реакцію Ірану на удари США «слабкою», зазначивши, що «можливо, тепер Іран може перейти до миру і злагоди в регіоні, і я з ентузіазмом заохочую Ізраїль зробити те ж саме».

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