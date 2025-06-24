Трамп поздравил планету с тем, что настало время для мира

Трамп призвал к миру во всем мире.

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Президент США Дональд Трамп поздравил мир с установлением мира на всей планете. Об этом он написал на своей социальной платформе Truth Social.

«Поздравляю весь мир! Настало время мира», - заявил Трамп в своем сообщении.

Напомним, в предыдущем посте Трамп назвал реакцию Ирана на удары США «слабой», отметив, что «возможно, теперь Иран может перейти к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом поощряю Израиль сделать то же самое».

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