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Ізраїль погодився на пропозицію Трампа щодо перемир’я з Іраном

09:34, 24 червня 2025
Ізраїль та Іран припинили 12-денну війну.
Ізраїль погодився на пропозицію Трампа щодо перемир’я з Іраном
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Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердила, що країна погодилася на запропоноване президентом США Дональдом Трампом припинення вогню з Іраном. Про це повідомляє пресслужба ізраїльського уряду, пише Sky News.

За заявою канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, Тель-Авів буде «жорстко реагувати» на будь-які порушення умов перемир’я з боку Ірану. Уряд Ізраїлю також оголосив про досягнення своєї мети — нейтралізацію ядерної та балістичної загрози від Ірану. Ізраїль висловив подяку президентові США Дональду Трампу за підтримку та активну роль у забезпеченні безпеки країни.

У ніч на 24 червня 2025 року Трамп оголосив у соцмережі Truth Social, що Ізраїль та Іран досягли угоди про «повне та всеосяжне» перемир’я, яке розпочнеться приблизно через шість годин після завершення поточних операцій обох сторін. За його словами, припинення вогню відбуватиметься поетапно.

«Офіційно Іран почне перемир'я, а після 12 годин Ізраїль почне перемир'я, а після 24 годин світ буде вітати офіційне ЗАВЕРШЕННЯ 12-денної війни. Під час кожного перемир'я інша сторона залишатиметься МИРОЛЮБНОЮ», — зазначив Трамп.

Він висловив сподівання, що угода буде успішною, та привітав обидві країни за «витримку, мужність і мудрість», які дозволили завершити конфлікт, що міг перерости в багаторічну війну з руйнівними наслідками для Близького Сходу.

І згодом президент США Дональд Трамп заявив, що перемир’я між Ізраїлем та Іраном набуло чинності, і закликав сторони дотримуватися режиму припинення вогню. Нагадаємо, Трамп привітав планету з тим, що настав час для миру.

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США Дональд Трамп Іран Ізраїль перемир'я

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