Израиль согласился на предложение Трампа о перемирии с Ираном

Израиль и Иран прекратили 12-дневную войну.

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Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что страна согласилась на предложенное президентом США Дональдом Трампом прекращение огня с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба израильского правительства, пишет Sky News.

По заявлению канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, Тель-Авив будет «жестко реагировать» на любые нарушения условий перемирия со стороны Ирана. Правительство Израиля также объявило о достижении своей цели - нейтрализации ядерной и баллистической угрозы от Ирана. Израиль выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку и активную роль в обеспечении безопасности страны.

В ночь на 24 июня 2025 года Трамп объявил в соцсети Truth Social, что Израиль и Иран достигли соглашения о «полном и всеобъемлющем» перемирии, которое начнется примерно через шесть часов после завершения текущих операций обеих сторон. По его словам, прекращение огня будет происходить поэтапно.

«Официально Иран начнет перемирие, а после 12 часов Израиль начнет перемирие, а после 24 часов мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны. Во время каждого перемирия другая сторона будет оставаться МИРОЛЮБИТЕЛЬНОЙ», - отметил Трамп.

Он выразил надежду, что соглашение будет успешным, и поздравил обе страны за «выдержку, мужество и мудрость», которые позволили завершить конфликт, который мог перерасти в многолетнюю войну с разрушительными последствиями для Ближнего Востока.

И позже президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу, и призвал стороны соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, Трамп поздравил планету с тем, что настало время для мира. В предыдущем посте Трамп назвал реакцию Ирана на удары США «слабой», отметив, что «возможно, теперь Иран может перейти к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом поощряю Израиль сделать то же самое».

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