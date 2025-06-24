Практика судов
  1. В мире

Израиль согласился на предложение Трампа о перемирии с Ираном

09:34, 24 июня 2025
Израиль и Иран прекратили 12-дневную войну.
Израиль согласился на предложение Трампа о перемирии с Ираном
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что страна согласилась на предложенное президентом США Дональдом Трампом прекращение огня с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба израильского правительства, пишет Sky News.

По заявлению канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, Тель-Авив будет «жестко реагировать» на любые нарушения условий перемирия со стороны Ирана. Правительство Израиля также объявило о достижении своей цели - нейтрализации ядерной и баллистической угрозы от Ирана. Израиль выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку и активную роль в обеспечении безопасности страны.

В ночь на 24 июня 2025 года Трамп объявил в соцсети Truth Social, что Израиль и Иран достигли соглашения о «полном и всеобъемлющем» перемирии, которое начнется примерно через шесть часов после завершения текущих операций обеих сторон. По его словам, прекращение огня будет происходить поэтапно.

«Официально Иран начнет перемирие, а после 12 часов Израиль начнет перемирие, а после 24 часов мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны. Во время каждого перемирия другая сторона будет оставаться МИРОЛЮБИТЕЛЬНОЙ», - отметил Трамп.

Он выразил надежду, что соглашение будет успешным, и поздравил обе страны за «выдержку, мужество и мудрость», которые позволили завершить конфликт, который мог перерасти в многолетнюю войну с разрушительными последствиями для Ближнего Востока.

И позже президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу, и призвал стороны соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, Трамп поздравил планету с тем, что настало время для мира. В предыдущем посте Трамп назвал реакцию Ирана на удары США «слабой», отметив, что «возможно, теперь Иран может перейти к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом поощряю Израиль сделать то же самое».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Иран Израиль перемирие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГУР предлагают включить в число субъектов государственной авиации — Вениславский внес законопроект

Депутаты предлагают внести изменения в Воздушный кодекс.

В Раде зарегистрировали законопроект относительно локализации в публичных и оборонных закупках

Дмитрий Наталуха, Давид Арахамия, Александр Завитневич и другие зарегистрировали законопроект о внесении изменений в законы о публичных закупках и об оборонных закупках.

В Раде предлагают ввести обязательную видеофиксацию процедуры ВВК и усилить наказание за злоупотребления ТЦК

Предлагается предусмотреть от 5 до 10 лет лишения свободы для работников ТЦК за применение насилия и превышение служебных полномочий, а также ввести видеофиксацию прохождения ВВК.

Исполнилась третья годовщина получения Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС – Ольга Стефанишина

«Мы должны действовать как страна-кандидат, а это означает научиться мыслить шире Соглашения об ассоциации или категорий «списков реформ», – подчеркнула Ольга Стефанишина.

Верховный Суд отменил решение ВККС, поскольку Комиссия не подтвердила доказательствами объективность проверки практического задания

Верховный Суд пришел к выводу, что ВККС, не предоставив никаких доказательств, подтверждающих объективность и полноту проверки практического задания и обоснованность выставленных экзаменационной комиссией баллов, не доказала, что соблюдала Методические указания, которые были утверждены самой же ВККС.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду