В Грузии осудили лидеров оппозиции за отказ сотрудничать с парламентской комиссией

За день трех лидеров оппозиции приговорили к заключению.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тбилисский городской суд вынес приговоры трем лидерам грузинской оппозиции за отказ сотрудничать с парламентской комиссией, расследующей деятельность правительства Михеила Саакашвили в 2004-2012 годах. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Лидера оппозиционных движений «Сильная Грузия» и «Лело» Мамуку Хазарадзе и одного из руководителей этих партий Бадри Джапаридзе приговорили к восьми месяцам заключения. Лидер «Коалиции за перемены» и партии «Гирчи - Больше свободы» Зураб Джапаридзе получил семь месяцев.

Обвинения связаны с их отказом давать показания перед парламентской следственной комиссией. Ранее правящая партия «Грузинская мечта» внесла изменения в законодательство, которые криминализируют неявку или отказ отвечать на вопросы таких комиссий, назвав действия оппозиции «коварным планом».

Комиссия готовит отчет о периоде президентства Саакашвили и планирует передать его в Конституционный суд, требуя признать партию «Единое национальное движение» неконституционной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.