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В Грузии осудили лидеров оппозиции за отказ сотрудничать с парламентской комиссией

09:26, 24 июня 2025
За день трех лидеров оппозиции приговорили к заключению.
В Грузии осудили лидеров оппозиции за отказ сотрудничать с парламентской комиссией
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Тбилисский городской суд вынес приговоры трем лидерам грузинской оппозиции за отказ сотрудничать с парламентской комиссией, расследующей деятельность правительства Михеила Саакашвили в 2004-2012 годах. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Лидера оппозиционных движений «Сильная Грузия» и «Лело» Мамуку Хазарадзе и одного из руководителей этих партий Бадри Джапаридзе приговорили к восьми месяцам заключения. Лидер «Коалиции за перемены» и партии «Гирчи - Больше свободы» Зураб Джапаридзе получил семь месяцев.

Обвинения связаны с их отказом давать показания перед парламентской следственной комиссией. Ранее правящая партия «Грузинская мечта» внесла изменения в законодательство, которые криминализируют неявку или отказ отвечать на вопросы таких комиссий, назвав действия оппозиции «коварным планом».

Комиссия готовит отчет о периоде президентства Саакашвили и планирует передать его в Конституционный суд, требуя признать партию «Единое национальное движение» неконституционной.

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