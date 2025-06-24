Трамп призвал Израиль и Иран не нарушать режим прекращения огня.

Фото: Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу, и призвал стороны соблюдать режим прекращения огня.

«Прекращение огня уже вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!» - написал он на своей платформе Truth Social.

Напомним, Трамп поздравил планету с тем, что настало время для мира. В предыдущем посте Трамп назвал реакцию Ирана на удары США «слабой», отметив, что «возможно, теперь Иран может перейти к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом поощряю Израиль сделать то же самое».

Ранее Израиль и Иран достигли договоренности о полном прекращении боевых действий. Однако, несмотря на эти заявления, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран совершил ракетный обстрел территории Израиля, нарушив объявленное перемирие.

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