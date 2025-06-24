Верховный суд США разрешил депортацию мигрантов в третьи страны без слушаний

Мигрантов будут отправлять даже в зоны конфликтов.

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Верховный суд США голосами 6 против 3 отменил требование уведомлять мигрантов о депортации в третьи страны, фактически разрешив высылку без возможности обжалования. Об этом сообщает Reuters.

Решение, которое не содержит объяснений, открывает путь администрации президента Дональда Трампа для депортации мигрантов в страны, такие как Сальвадор или Южный Судан, без связи с их родиной и без права заявить о возможных рисках, например, пытки. Это стало очередной победой Трампа в его политике массовых депортаций.

Трое либеральных судей, в том числе Соня Сотомайор, резко раскритиковали решение, назвав его «грубым злоупотреблением» властью. Сотомайор отметила, что суд отдает предпочтение депортациям, игнорируя конституционные права мигрантов на надлежащий процесс (due process), который предусматривает уведомление и слушания перед высылкой.

Ранее судья окружного суда Бостона издал приказ, обязывающий правительство предоставлять мигрантам возможность сообщить об угрозах в случае депортации в третьи страны. В мае он установил, что администрация нарушила это распоряжение, пытаясь депортировать группу в Южный Судан - страну с высоким уровнем насилия. Мерфи подчеркнул, что его запрет на быструю депортацию восьми человек в Южный Судан остается в силе.

Министерство внутренней безопасности США утверждает, что их политика соответствует требованиям due process и необходима для выдворения мигрантов, совершивших преступления, чьи страны происхождения отказываются их принимать. Правительство отметило, что депортированные в Южный Судан совершили в США тяжкие преступления, включая убийства и ограбления.

Трина Реальмут из Национального альянса миграционных исков назвала решение суда «ужасным», поскольку оно лишает мигрантов защиты от пыток и смерти. Зато представители администрации Трампа приветствовали вердикт. «Это подтверждает полномочия президента выдворять криминальных мигрантов и делать Америку безопасной», - заявила пресс-секретарь Белого дома Абигейл Джексон. Помощница секретаря МВД Тришия Маклафлин добавила: «Запускайте самолеты для депортации».

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