Практика судов
  1. В мире

Верховный суд США разрешил депортацию мигрантов в третьи страны без слушаний

08:50, 24 июня 2025
Мигрантов будут отправлять даже в зоны конфликтов.
Верховный суд США разрешил депортацию мигрантов в третьи страны без слушаний
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд США голосами 6 против 3 отменил требование уведомлять мигрантов о депортации в третьи страны, фактически разрешив высылку без возможности обжалования. Об этом сообщает Reuters.

Решение, которое не содержит объяснений, открывает путь администрации президента Дональда Трампа для депортации мигрантов в страны, такие как Сальвадор или Южный Судан, без связи с их родиной и без права заявить о возможных рисках, например, пытки. Это стало очередной победой Трампа в его политике массовых депортаций.

Трое либеральных судей, в том числе Соня Сотомайор, резко раскритиковали решение, назвав его «грубым злоупотреблением» властью. Сотомайор отметила, что суд отдает предпочтение депортациям, игнорируя конституционные права мигрантов на надлежащий процесс (due process), который предусматривает уведомление и слушания перед высылкой.

Ранее судья окружного суда Бостона издал приказ, обязывающий правительство предоставлять мигрантам возможность сообщить об угрозах в случае депортации в третьи страны. В мае он установил, что администрация нарушила это распоряжение, пытаясь депортировать группу в Южный Судан - страну с высоким уровнем насилия. Мерфи подчеркнул, что его запрет на быструю депортацию восьми человек в Южный Судан остается в силе.

Министерство внутренней безопасности США утверждает, что их политика соответствует требованиям due process и необходима для выдворения мигрантов, совершивших преступления, чьи страны происхождения отказываются их принимать. Правительство отметило, что депортированные в Южный Судан совершили в США тяжкие преступления, включая убийства и ограбления.

Трина Реальмут из Национального альянса миграционных исков назвала решение суда «ужасным», поскольку оно лишает мигрантов защиты от пыток и смерти. Зато представители администрации Трампа приветствовали вердикт. «Это подтверждает полномочия президента выдворять криминальных мигрантов и делать Америку безопасной», - заявила пресс-секретарь Белого дома Абигейл Джексон. Помощница секретаря МВД Тришия Маклафлин добавила: «Запускайте самолеты для депортации».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США депортация иммигранты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГУР предлагают включить в число субъектов государственной авиации — Вениславский внес законопроект

Депутаты предлагают внести изменения в Воздушный кодекс.

В Раде зарегистрировали законопроект относительно локализации в публичных и оборонных закупках

Дмитрий Наталуха, Давид Арахамия, Александр Завитневич и другие зарегистрировали законопроект о внесении изменений в законы о публичных закупках и об оборонных закупках.

В Раде предлагают ввести обязательную видеофиксацию процедуры ВВК и усилить наказание за злоупотребления ТЦК

Предлагается предусмотреть от 5 до 10 лет лишения свободы для работников ТЦК за применение насилия и превышение служебных полномочий, а также ввести видеофиксацию прохождения ВВК.

Исполнилась третья годовщина получения Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС – Ольга Стефанишина

«Мы должны действовать как страна-кандидат, а это означает научиться мыслить шире Соглашения об ассоциации или категорий «списков реформ», – подчеркнула Ольга Стефанишина.

Верховный Суд отменил решение ВККС, поскольку Комиссия не подтвердила доказательствами объективность проверки практического задания

Верховный Суд пришел к выводу, что ВККС, не предоставив никаких доказательств, подтверждающих объективность и полноту проверки практического задания и обоснованность выставленных экзаменационной комиссией баллов, не доказала, что соблюдала Методические указания, которые были утверждены самой же ВККС.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду