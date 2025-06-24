Верховний суд США дозволив депортацію мігрантів до третіх країн без слухань

Мігрантів відправлятимуть навіть у зони конфліктів.

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Верховний суд США голосами 6 проти 3 скасував вимогу повідомляти мігрантів про депортацію до третіх країн, фактично дозволивши висилку без можливості оскарження. Про це повідомляє Reuters.

Рішення, яке не містить пояснень, відкриває шлях адміністрації президента Дональда Трампа для депортації мігрантів до країн, як-от Сальвадор чи Південний Судан, без зв’язку з їхньою батьківщиною і без права заявити про можливі ризики, наприклад, катування. Це стало черговою перемогою Трампа в його політиці масових депортацій.

Троє ліберальних суддів, зокрема Соня Сотомайор, різко розкритикували рішення, назвавши його «грубою зловживанням» владою. Сотомайор зазначила, що суд віддає перевагу депортаціям, ігноруючи конституційні права мігрантів на належний процес (due process), який передбачає повідомлення та слухання перед висилкою.

Раніше суддя окружного суду Бостона видав наказ, що зобов’язував уряд надавати мігрантам можливість повідомити про загрози в разі депортації до третіх країн. У травні він встановив, що адміністрація порушила це розпорядження, намагаючись депортувати групу до Південного Судану — країни з високим рівнем насильства. Мерфі підкреслив, що його заборона на швидку депортацію восьми осіб до Південного Судану залишається чинною.

Міністерство внутрішньої безпеки США стверджує, що їхня політика відповідає вимогам due process і необхідна для видворення мігрантів, які вчинили злочини, чиї країни походження відмовляються їх приймати. Уряд зазначив, що депортовані до Південного Судану скоїли в США тяжкі злочини, включно з убивствами та пограбуваннями.

Тріна Реальмут із Національного альянсу міграційних позовів назвала рішення суду «жахливим», оскільки воно позбавляє мігрантів захисту від катувань і смерті. Натомість представники адміністрації Трампа привітали вердикт. «Це підтверджує повноваження президента видворяти кримінальних мігрантів і робити Америку безпечною», — заявила речниця Білого дому Абігейл Джексон. Помічниця секретаря МВС Трішія Маклафлін додала: «Запускайте літаки для депортації».

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