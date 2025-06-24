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Трамп заявив, що перемир’я між Ізраїлем та Іраном набуло чинності

09:08, 24 червня 2025
Трамп закликав Ізраїль та Іран не порушувати режим припинення вогню.
Трамп заявив, що перемир’я між Ізраїлем та Іраном набуло чинності
Фото: Associated Press
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Президент США Дональд Трамп заявив, що перемир’я між Ізраїлем та Іраном набуло чинності, і закликав сторони дотримуватися режиму припинення вогню.

«Припинення вогню вже набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його!» — написав він на своїй платформі Truth Social.

Нагадаємо, Трамп привітав планету з тим, що настав час для миру. В попередньому дописі Трамп назвав реакцію Ірану на удари США «слабкою», зазначивши, що «можливо, тепер Іран може перейти до миру і злагоди в регіоні, і я з ентузіазмом заохочую Ізраїль зробити те ж саме».

Раніше Ізраїль та Іран досягли домовленості про повне припинення бойових дій. Однак, попри ці заяви, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що Іран здійснив ракетний обстріл території Ізраїлю, порушивши оголошене перемир’я.

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США Дональд Трамп Іран Ізраїль перемир'я

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