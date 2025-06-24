У Грузії засудили лідерів опозиції за відмову співпрацювати з парламентською комісією

За день трьох лідерів опозиції засудили до увʼязнення.

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Тбіліський міський суд виніс вироки трьом лідерам грузинської опозиції за відмову співпрацювати з парламентською комісією, що розслідує діяльність уряду Міхеїла Саакашвілі у 2004–2012 роках. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Лідера опозиційних рухів «Сильна Грузія» та «Лело» Мамуку Хазарадзе і одного з керівників цих партій Бадрі Джапарідзе засудили до восьми місяців ув’язнення. Лідер «Коаліції за зміни» та партії «Гірчі – Більше свободи» Зураб Джапарідзе отримав сім місяців.

Звинувачення пов’язані з їхньою відмовою давати свідчення перед парламентською слідчою комісією. Раніше правляча партія «Грузинська мрія» внесла зміни до законодавства, які криміналізують неявку чи відмову відповідати на запитання таких комісій, назвавши дії опозиції «підступним планом».

Комісія готує звіт про період президентства Саакашвілі та планує передати його до Конституційного суду, вимагаючи визнати партію «Єдиний національний рух» неконституційною.

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