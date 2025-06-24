Співробітникам Палати представників США заборонили використовувати WhatsApp через занепокоєння щодо конфіденційності

Палата представників США заборонила своїм співробітникам використовувати месенджер WhatsApp.

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Співробітникам Палати представників Конгресу США заборонили використовувати месенджер WhatsApp від Meta на всіх пристроях. Причиною такого рішення стали претензії щодо конфіденційності даних. Про це пише Reuters.

Головний адміністративний офіцер Палати представників повідомив, що служба кібербезпеки визнала WhatsApp "високоризикованим" на тлі "недостатньої прозорості" в захисті призначених для користувача даних, відсутності шифрування інформації, що зберігається, і можливих вразливостей.

Таким чином, усі співробітники Конгресу тепер не мають права завантажувати і використовувати будь-які версії WhatsApp на пристроях, що належать державним структурам.

Їм рекомендується використовувати інші застосунки для обміну повідомленнями, такі як Teams, Wickr, Signal, а також iMessage і FaceTime.

Речник Meta висловив категоричну незгоду з рішенням про заборону, наголосивши, що WhatsApp забезпечує вищий рівень безпеки, ніж інші дозволені застосунки.

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