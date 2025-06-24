Практика судів
  1. У світі

Співробітникам Палати представників США заборонили використовувати WhatsApp через занепокоєння щодо конфіденційності

14:15, 24 червня 2025
Палата представників США заборонила своїм співробітникам використовувати месенджер WhatsApp.
Співробітникам Палати представників США заборонили використовувати WhatsApp через занепокоєння щодо конфіденційності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Співробітникам Палати представників Конгресу США заборонили використовувати месенджер WhatsApp від Meta на всіх пристроях. Причиною такого рішення стали претензії щодо конфіденційності даних. Про це пише Reuters.

Головний адміністративний офіцер Палати представників повідомив, що служба кібербезпеки визнала WhatsApp "високоризикованим" на тлі "недостатньої прозорості" в захисті призначених для користувача даних, відсутності шифрування інформації, що зберігається, і можливих вразливостей.

Таким чином, усі співробітники Конгресу тепер не мають права завантажувати і використовувати будь-які версії WhatsApp на пристроях, що належать державним структурам.

Їм рекомендується використовувати інші застосунки для обміну повідомленнями, такі як Teams, Wickr, Signal, а також iMessage і FaceTime.

Речник Meta висловив категоричну незгоду з рішенням про заборону, наголосивши, що WhatsApp забезпечує вищий рівень безпеки, ніж інші дозволені застосунки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США соцмережі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла зміни до правил звільнення від сплати судового збору

Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, а також зменшення його розміру або звільнення від його сплати буде проводитися за новими правилами.

Верховний Суд висловився, чи є відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу в іншому кримінальному провадженні, належними доказами

Захист вважав, що відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу в іншому кримінальному провадженні та копії матеріалів виділеного кримінального провадження, є неналежними доказами – що вирішив Верховний Суд.

Верховна Рада, з огляду на наявні фінансово-економічні можливості держави, може змінити розмір виплат особам з інвалідністю внаслідок війни — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду вказала, що якщо виплата конкретно не визначена в Конституції, в умовах воєнного стану Верховна Рада має право зменшувати її розмір, а також делегувати Кабміну повноваження щодо визначення її розміру.

Верховний Суд пояснив, чи повинен суд безпосередньо здійснювати огляд мобільного телефону як доказу у судовому засіданні

Прокурор надав місцевому суду для дослідження мобільний телефон, проте згідно з роз’ясненням спеціаліста, на телефоні встановлено пароль, у зв’язку із чим здійснити огляд речового доказу виявилося неможливим.

ГУР пропонують включити до суб’єктів державної авіації — Веніславський вніс законопроект

Депутати пропонують внести зміни до Повітряного кодексу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду