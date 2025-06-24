22-річний чоловік із Чехії прикидався стоматологом і лікував людям зуби за уроками з інтернету

Разом із родичами він відкрив нелегальну клініку, де приймав десятки пацієнтів без медичної освіти.

Фото: unsplash

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У Чехії поліція викрила нелегальну стоматологічну клініку, організовану 22-річним юнаком та двома його родичами. Попри відсутність медичної освіти, «лікар» проводив огляди, видаляв зуби, лікував кореневі канали та навіть застосовував анестезію. Про це повідомляє The Guardian.

Як з’ясувалося, псевдостоматолог вивчив ази стоматології через інтернет, після чого разом із 50-річною жінкою (яка працювала в системі охорони здоров’я) та 44-річним чоловіком відкрив повноцінну стоматологічну практику.

Один з родичів надавав приміщення та виготовляв протези, а жінка виконувала роль медсестри й забезпечувала клініку стоматологічними матеріалами, серед яких були анестетики, пломби, порошки для чищення, клей та інше медичне обладнання.

За словами правоохоронців, клініка встигла обслужити десятки пацієнтів і заробити близько 4 мільйонів чеських крон (понад 6 мільйонів гривень).

Чи надходили скарги від пацієнтів, поліція не уточнює.

На початку червня всіх трьох було затримано. Їм висунуто обвинувачення за низкою статей, зокрема за ведення незаконного бізнесу, відмивання грошей, спробу нанесення тілесних ушкоджень, незаконне поводження з медичними препаратами та крадіжку.

Усі троє раніше не мали судимостей. Вони визнали свою провину та були тимчасово звільнені з-під варти. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

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