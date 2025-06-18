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Cуд зможе вирішувати питання про судові витрати без повідомлення учасників справи – прийнято закон

15:35, 18 червня 2025
Суди зможуть ухвалювати додаткове рішення про розподіл судових витрат без повідомлення учасників справи.
Cуд зможе вирішувати питання про судові витрати без повідомлення учасників справи – прийнято закон
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Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 13192, який передбачає, що суд зможе ухвалювати додаткове рішення про розподіл судових витрат без повідомлення учасників справи.

Так, доповнено статтю 221 Господарського процесуального кодексу, яка визначає, що якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Буде передбачено, що у такому випадку суд вирішує питання про судові витрати без повідомлення учасників справи. Якщо суд вважатиме за необхідне, для вирішення питання про судові витрати він може призначити судове засідання, яке проводиться не пізніше 15 днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Відповідно, у ст. 244 ГПК буде передбачено, що додаткове судове рішення ухвалюється у разі, якщо суд вирішує лише питання про судові витрати – без повідомлення учасників справи.

Статтю 136 Цивільного процесуального кодексу доповнено нормою про те, що особа, яка заявляє клопотання про відстрочення або розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх сплати, зобов’язана одночасно надати докази, які підтверджують наявність обставин, якими обґрунтоване таке клопотання

Доповнено статтю 246 ЦПК, яка встановлює, що якщо сторона з поважних причин не може подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат до закінчення судових дебатів у справі, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.

У такому випадку суд вирішує питання про судові витрати без повідомлення учасників справи. Якщо суд вважатиме за необхідне, для вирішення питання про судові витрати він може призначити судове засідання, яке проводиться не пізніше 20 днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог

Відповідно у статті 270 викласти буде передбачено, що додаткове судове рішення ухвалюється у разі, якщо суд вирішує лише питання про судові витрати – без повідомлення учасників справи.

Аналогічні зміни передбачені до статті 143 Кодексу адміністративного судочинства. Так, суд зможе вирішити питання про судові витрати без повідомлення учасників справи. Якщо суд вважатиме за необхідне, для вирішення питання про судові витрати він може призначити судове засідання, яке проводиться не пізніше 15 днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог

У статті 252 КАСУ встановлюється, що суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення, а у разі, якщо суд вирішує лише питання про судові витрати, – без повідомлення учасників справи.

У разі необхідності суд може розглянути питання ухвалення додаткового судового рішення в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Крім того, прийнятий закон, як писала «Судово-юридична газета», передбачає зміни у ставках судового збору

У соціальних спорах ставка за подання апеляційної скарги для громадян буде становити не більше 9084 грн. А для «загальних» майнових позовів для громадян та ФОП – не більше 24 224 грн.

У соціальних спорах ставка за подання касаційної скарги для громадян буде становити не більше 15 140 грн. А для «загальних» майнових позовів для громадян та ФОП – не більше 30 280 грн.

Втім, такі обмеження не будуть стосуватися позовів стосовно відшкодування моральної шкоди.

Також у новій редакції викладено статтю 8 закону про судовий збір щодо відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати.

Автор: Наталя Мамченко

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